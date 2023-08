Migranti, Papa Francesco: 2mila morti nel Mediterraneo, dolore e vergogna

"E' una piaga aperta nella nostra umanità" ha detto nel corso dell'Angelus in piazza San Pietro. "Incoraggio le forze politiche e l'impegno di coloro che operano per prevenire i naufragi e soccorrere i naviganti"

"Un altro tragico naufragio è accaduto alcuni giorni fa nel Mediterraneo: 41 persone hanno perso la vita , ho pregato per loro", ha detto nel corso dell'Angelus. Il Pontefice ha poi aggiunto: "Con dolore e vergogna dobbiamo dire che dall'inizio dell'anno già quasi 2mila uomini, donne e bambini sono morti in questo mare cercando di raggiungere l'Europa. È una piaga aperta nella nostra umanità".

"Incoraggio le forze politiche e i diplomatici che cercano di sanarla in uno spirito di solidarietà e di fratellanza - prosegue - Come pure l'impegno di tutti coloro che operano per prevenire i naufragi e soccorrere i naviganti".