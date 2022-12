Migranti: arrivata a Bari la Humanity, a Salerno la Geo Barents

Sabato sera un peschereccio con a bordo circa 400 persone è stato intercettato e soccorso al largo di Brancaleone, in Calabria. La metà sbarcherà a Reggio Calabria, mentre altri 200 raggiungeranno Messina a bordo di un rimorchiatore. A Salerno è arrivata la Geo Barents, nave di ricerca e soccorso in mare di Medici Senza Frontiere, con 248 persone a bordo. La Humanity 1 con 261 persone è invece approdata al porto di Bari alle 9: secondo quanto riferito dalla Ong Sos Humanity a bordo ci sarebbero diverse persone con evidenti segni di torture.

La Humanity a Bari, Ong: diversi migranti con segni di tortura - La nave Humanity 1 è arrivata nel porto di Bari che le è stato assegnato dal governo per far sbarcare i 261 migranti che ha soccorso nei giorni scorsi in mare. I migranti provengono da 22 nazioni, in prevalenza Camerun, Costa d'Avorio, Egitto e Siria. A bordo anche 23 bambini e tre neonati. Secondo la Ong Sos Humanity, a bordo dell'imbarcazione ci sarebbero diverse persone con evidenti segni di torture.

La Geo Barents è arrivata a Salerno - E' attraccata al molo "3 gennaio" del porto di Salerno della nave Geo Barents, con a bordo 248 migranti. L'imbarcazione di Medici Senza Frontiere proviene dalla Sicilia. L'imbarcazione ha fatto ingresso nel porto di Salerno scortata da alcune motovedette della guardia di finanza. A bordo della nave ci sono anche 84 minori, di cui 78 non accompagnati.

400 migranti sbarcano in Calabria e a Messina - Circa 200 migranti sono appena arrivati al porto di Reggio Calabria e stanno per sbarcare dal peschereccio intercettato sabato sera dalla guardia costiera al largo di Brancaleone. Sul motopeschereccio, scortato da due unità navali della capitaneria di porto e una della guardia di finanza, i migranti sono circa 400. La metà di loro sbarcherà in Calabria mentre l'altra metà verrà accompagnata a Messina a bordo dello stesso rimorchiatore che ha trainato l'imbarcazione da Brancaleone.