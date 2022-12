Migranti, una barca affonda a Lampedusa: 4 dispersi tra cui 2 bimbi

A recuperare i profughi del barchino affondato sono stati gli uomini della motovedetta Cp327 della guardia costiera.

Il sindaco di Lampedusa: "Intervenga l'Europa" - Dopo l'ennesima tragedia in mare al largo della sua isola, interviene il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannnino, che chiede il soccorso dell'Europa e avverte: "C'è troppo silenzio e troppo immobilismo attorno a questi morti. In poco più di cinque mesi (Mannino è stato eletto a fine giugno) ho accolto tantissime persone e procurato bare per i morti. Ma ci sono stati anche i dispersi e di tantissimi tra loro non è stato trovato nemmeno il cadavere. Intervenga l'Europa. Serve cambiare immediatamente il regolamento di Dublino e serve, concretamente, una collaborazione tra gli Stati membri".

A bordo della Geo Barents 164 sopravvissuti - Intanto, i team di Medici senza frontiere all'opera sulla Geo Barents hanno effettuato una nuova operazione di salvataggio soccorrendo 90 persone, tra cui oltre 35 minori e cinque donne, che erano in viaggio su un gommone. A bordo della nave ci sono adesso 164 sopravvissuti, tra i quali 14 donne e circa 50 minori non accompagnati, il più piccolo dei quali ha solo 10 anni.

Poche ore prima erano stati messi in salvo sempre dai Msf della Geo Barents altri 74 migranti al largo della Libia, tra i quali molte donne e bambini. Le persone recuperate, hanno detto i responsabili di Medici senza frontiere, sono esauste dopo essere rimaste per 15 ore in acqua in condizioni meteorologiche molto difficili. La Geo Barents, ripartita il primo dicembre, era tra le navi coinvolte nel braccio di ferro con il governo per l'approdo a Catania.