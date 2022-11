Migranti, a Reggio Calabria sbarcati in 89 dalla nave Rise Above | Humanity 1 presenta ricorso al tribunale di Catania

Circa 500 migranti sono stati salvati da motovedette italiane al largo della Sicilia.

Dalla nave Rise Above, giunta al porto di Reggio Calabria, sono sbarcati tutti gli 89 naufraghi che erano a bordo. Cresce intanto la tensione nel porto di Catania sulla Humanity 1 e sulla Geo Barents, le due navi delle Ong con il loro "carico residuale", ossia i migranti che non sono stati considerati in condizione di fragilità e ai quali è stato impedito di sbarcare. Sulla Geo Barents sono stati esposti cartelli con la scritta "Help us", mentre è stato presentato il ricorso dei legali della Humanity 1 al tribunale civile di Catania con cui si chiede al giudice di ordinare lo sbarco immediato dei 34 migranti rimasti ancora a bordo.