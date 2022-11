"Sbarchi selettivi" e "carico residuale", rivolta contro il governo sui migranti: "Scelte aberranti"

"Carico residuale" e "sbarco selettivo", sono espressioni che hanno evocato una "politica dello scarto" e della discriminazione intollerabile. Lo pensa così l'Anpi, ma anche le opposizioni, la Cgil, le associazioni. "Selezionare i naufraghi non è previsto da nessuna legge . tuona il presidente nazionale Anpi, Gianfranco Pagliarulo - Definire coloro che sono rimasti a bordo della nave 'carico residuale è intollerabile, come se ci possa essere una gerarchia, per cui alcuni sono essere umani e altri sono scarti".

Durissimo anche il Pd - Sui migranti "un utilizzo politico becero e barbaro dei drammi di donne, uomini, bambini inermi - , denuncia il segretario Enrico Letta - Il carico residuale e lo sbarco selettivo. Linguaggio inaccettabile per scelte a Catania ancor più inaccettabili, contrarie ai principi di umanità e alle regole internazionali". Concorda la vicepresidente della Camera Anna Ascani: " L`espressione 'carico residuale" è così oscena e violenta - scrive su Facebook - da dimostrare da sola quanta ipocrisia ci sia in quelli che sventolano rosari e citano Santi ma non sanno riconoscere l`umanità lì dove sta. Vergogna". E la Lorenzin rincara la dose: "Il governo seleziona e scarta? - dice la senatrice dem - E' aberrante".

"Piantedosi si dimetta" - Ancora più dura la reazione di Sinistra italiana: "Quando persone in carne e ossa vengono chiamate 'carico residuale' - afferma Giovanni Paglia - , abbiamo già superato un limite di cui ci eravamo liberati il 25 aprile 1945. Non può fare il ministro della Repubblica chi - conclude l'esponente dell'Alleanza Verdi Sinistra - si esprime in questo modo e agisce di conseguenza". E non ci va meno pesante Prc: "Il ministro Piantedosi fa il lavoro 'sporco' per Salvini e Meloni, ma neanche al peggior Salvini, quello del Papeete, sarebbe venuto in mente di utilizzare un termine di ispirazione nazista come quello di 'carico residuale' per riferirsi ad esseri umani", chiosa Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista. "Certi comportamenti del governo Meloni evocano le pagine piú buie della Storia".

Indignazione anche dalla Cgil - Ma il tema migranti chiama in causa non solo la politica. "Quello che sta accadendo in queste ore al porto di Catania ci lascia sgomenti ma anche decisi a non abbassare la guardia.

Gli stessi concetti di sbarco selettivo e carico residuale dovrebbero essere banditi in un Paese dove regna la democrazia", scrive in una nota la Cgil Sicilia. "La selezione arbitraria tra chi può sbarcare e chi non ne avrebbe diritto è fuori ogni regola e ogni logica".