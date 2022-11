Migranti, le navi Ong restano nel porto di Catania | A bordo della Humanity 1 ancora 35 persone, sulla Geo Barents 215

Ong annuncia ricorso al Tar - La decisione di far scendere solo parte dei migranti soccorsi è stata duramente contestata dalla Ong tedesca che ha annunciato presenterà ricorso al Tar contro l'ordine impartito al comandante di lasciare il porto di Catania.

Al largo ancora due navi di Ong - Al largo della costa catanese sono presenti, da giorni, altre due navi di Ong: la tedesca Rise Above, con 90 persone a bordo, e la norvegese Ocean Viking, che ha soccorso 234 migranti. La prima naviga a poche miglia dalla riva, mentre la seconda è ancora in acque internazionali, ma rimanendo vicino al loro "confine".

La Chiesa di Catania pronta ad aggogliere i migranti - L'arcivescovo di Catania, la Caritas diocesana e la Comunità di Sant'Egidio hanno confermato la volontà di collaborazione per l'accoglienza dei migranti approdati nel porto della città. Mons. Luigi Renna auspica che "l'accoglienza sia totale, tenendo conto che coloro che sono rimasti a bordo, provengono da situazioni di grave disagio, oltre che da molti giorni di navigazione". L'arcivescovo, con il vicedirettore della Caritas e Emiliano Abramo della Comunità di Sant'Egidio, domenica sera si è recato da chi stava sbarcando dalla Geo Barents, ed ha "potuto constatare il grande lavoro dei medici e delle forze dell'ordine, volto a dare accoglienza in maniera dignitosa a tutti, e in modo particolare ai più fragili. L'ascolto della storia di alcuni migranti rivela lo stato di sofferenza dal quale provengono e la speranza di trovare finalmente un futuro diverso".

Arcivescovo Catania: "Rivedere il criterio di selezione" - L'Arcivescovo ha inoltre auspicato che "il criterio della selezione adottato finora sia rivisto dal legislatore, perché mentre mette in sicurezza alcune fasce di persone più bisognose di cure immediate, esclude chi presto potrebbe giungere all'esasperazione, perché nella fuga dal proprio Paese ha intravisto un barlume di speranza per il proprio futuro". "Le esigenze espresse dal ministero dell'Interno, di vedere l'Italia non lasciata sola di fronte al numero ingente di migranti che bussano alle porte dell'Europa - ha sottolineato mons. Renna - è più che giusta, ed ha bisogno di soluzioni politiche, soprattutto di una urgente revisione della Convezione di Dublino; ma evidentemente non si può aspettare la conclusione dell'iter di un dibattito politico e legislativo senza nel frattempo mettere in sicurezza l'esistenza di tante persone".

Salvini: "Sono viaggi organizzati, vanno stroncati" - Sulla questione migranti è intervenuto il ministro delle Infrastrutture. "Questi sono viaggi organizzati. Chi è a bordo di quelle navi paga circa 3mila dollari, che diventano armi e droga per i trafficanti - ha detto infatti Matteo Salvini -. Sono viaggi organizzati sempre più pericolosi. Bisogna stroncare il traffico non solo di esseri umani che è già grandissimo, ma di armi e droga legato al traffico di esseri umani".