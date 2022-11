Migranti, Papa: salvare vite, ma la Ue non lasci sola l'Italia

" La vita va salvata , il Mediterraneo è un cimitero , forse è il cimitero più grande" ma "l'Italia, questo governo, non può fare nulla senza l'accordo con l'Europa, la responsabilità è europea ". "Ogni governo dell'Unione europea - ha quindi aggiunto Bergoglio - deve mettersi d'accordo su quanti migranti può ricevere" e "l'Ue deve prendere in mano una politica di collaborazione e di aiuto , non può lasciare a Cipro, alla Grecia, all'Italia e alla Spagna la responsabilità di tutti i migranti che arrivano alle spiagge".

Papa: "Tutti collaborino con nuovo governo per il bene dell'Italia" - Bergoglio si è inoltre soffermato sulla politica italiana. "Il nuovo governo incomincia adesso" e "gli auguro il meglio" perché "il governo è per tutti e gli auguro il meglio perché possa portare l'Italia avanti" anche con "gli altri che sono contrari al partito vincitore. Che collaborino, con la criticità" ma che sia "un governo di collaborazione, non un governo dove ti fanno cadere se non ti piace una cosa o un'altra", "per favore chiamo alla responsabilità".

Orban: "Grazie Meloni per difendere i confini dell'Europa" - Sul fronte politiche migratorie intanto, il governo Meloni ottiene il plauso di quello ungherese. "Finalmente! Dobbiamo un grande ringraziamento a Giorgia Meloni e al nuovo governo italiano per aver protetto i confini dell'Europa", ha scritto infatti il premier ungherese Viktor Orban su Twitter, rilanciando un articolo in cui si dà conto della parziale chiusura dei porti italiani alle navi delle Ong con a bordo i migranti. Il tweet si conclude con l'hashtag "GrazieGiorgia".