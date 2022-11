Migranti, Francia: l'Italia apra i porti, accoglieremo parte delle persone a bordo della Ocean Viking

Non si sblocca la questione migranti al largo della Sicilia: da giorni nel Mediterraneo ci sono tre navi gestite da altrettante Ong.

A bordo della Ocean Viking di Sos Méditerranée ci sono 234 migranti, sulla Humanity 1 di SOS Humanity 179, e sulla Geo Barents di Medici Senza Frontiere 572. Al momento, l'Italia non ha intenzione di comunicare un porto sicuro per lo sbarco, ma la Francia ha invitato il nostro Paese a farlo. "Abbiamo detto all'Italia, e lo diciamo insieme alla Germania, che se la Ocean Viking verrà accolta in Italia, anche noi accoglieremo una parte dei migranti", ha detto il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin.