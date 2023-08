Migranti, oltre 4.200 nell'hotspot di Lampedusa: via ai trasferimenti

In 550, a metà mattinata, verranno scortati dalla polizia al porto dove saranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. Fra il pomeriggio e la serata altri 140 migranti verranno accompagnati all'aeroporto: 70, con scorta dei carabinieri, verranno trasferiti, con aereo militare, a Pratica di Mare e altrettanti a Pisa. Sabato dall'hotspot sono state trasferite complessivamente 1.061 persone a Porto Empedocle, Augusta e Comiso.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in vacanza da qualche giorno a Lampedusa, oggi visiterà assieme al prefetto di Agrigento Filippo Romano e al sindaco delle Pelagie Filippo Mannino, l'hotspot di contrada Imbriacola.

Arrivata a Livorno la Humanity 1 con 57 persone a bordo

A Livorno ha attraccato la Humanty 1, la nave dell'Ong tedesca con 57 persone a bordo salvate nei giorni scorsi da un barcone in difficoltà al largo delle coste libiche. I migranti sono tutti uomini, la maggioranza del Bangladesh, tra cui due minori non accompagnati. A bordo saliranno i medici dell'ufficio di Sanità marittima, poi i migranti saranno fatti sbarcare e saranno avviati ai controlli sanitari e di polizia alla stazione marittima del porto prima dei trasferimenti in pullman alle rispettive destinazioni in Toscana.