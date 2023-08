Migranti, sbarchi senza sosta a Lampedusa: quasi 4mila in hotspot

Sono proseguito anche nella notte gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Dopo i 63 registratisi venerdì, con un totale di 1.826 persone, dalla mezzanotte ci sono già stati altri 17 sbarchi con altre 519 persone.

All'hotspot di contrada Imbriacola ci sono, adesso, quasi 4 mila ospiti (per l'esattezza 3.983), fra cui 243 minori non accompagnati. La Prefettura di Agrigento ha già disposto per metà mattinata l'imbarco di 740 migranti sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.