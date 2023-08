A Lampedusa nuovo picco di sbarchi: 45 solo venerdì, oltre 1.500 i migranti arrivati sull'isola

Fino a oggi il numero massimo di sbarchi in 24 ore era stato di 43

Dopo lo sbarco di 357 persone, che erano a bordo di 10 barchini soccorsi dalla Capitaneria di porto e dalla Guardia di finanza al largo dell'isola, a partire dalla mezzanotte ci sono stati 45 nuovi approdi (il numero massimo, fino a oggi, era di 43 sbarchi in 24 ore), per un numero complessivo di 1.589 persone. L' hotspot attualmente ospita 2.882 migranti.

Sulle ultime 10 barche, partite da Sfax, Kerkennah, Chebba in Tunisia e da Zuara in Libia, c'erano da 18 a 71 tra tunisini, ivoriani, burkinabé, egiziani, eritrei, egiaizni, ghanesi, malesi, nigeriani, liberiani e sudanesi. La polizia sta trasferendo 101 migranti: verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che all'alba di sabato approderà a Porto Empedocle. Sempre per sabato mattina la prefettura di Agrigento ha già disposto lo spostamento di altri 750 ospiti della struttura di primissima accoglienza.