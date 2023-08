Migranti, dall'Afghanistan in Italia per cercare il papà: soccorso 14enne

Il 14enne afghano ha viaggiato tutto solo lungo la rotta mediterranea dei migranti che dall'Afghanistan sono diretti in Italia e negli altri Paesi europei. Ai carabinieri è parso denutrito e provato. Non aveva i documenti e non era possibile comunicare con lui in italiano o inglese.

Era diretto in Germania

I militari dell'Arma lo hanno portato in caserma, gli hanno offerto acqua e cibo. Quindi, hanno richiesto l'aiuto di un interprete di lingua farsi. A lui il ragazzino ha confidato di essere partito oltre un mese fa dall'Afghanistan e che, dopo avere viaggiato per settimane, è giunto in Italia attraversando le frontiere nascosto in un camion. Ha spiegato di volere arrivare dal padre in Germania, ma a causa della fatica e della fame ha cominciato a temere di non farcela. Per questo, quando ha visto i carabinieri, ha fatto di tutto per essere notato e per essere soccorso.