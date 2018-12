Migranti, il Viminale frena sulle espulsioni dai centri di accoglienza

Il ministero dell'Interno frena sulle espulsioni degli immigrati regolari dal circuito dell'accoglienza. Dopo l'approvazione della legge Salvini , che revoca l'ospitalità nei centri ai titolari di protezione umanitaria , i prefetti hanno "preso tempo" col Viminale chiedendo di conoscere le condizioni dei migranti in lista di uscita. Nei prossimi giorni è prevista una circolare alle prefetture per la gestione delle nuove norme restrittive.

Come riporta La Repubblica, sono 10mila i migranti espulsi da Cas e Cara negli ultimi due mesi. Ammontano a 12.500 invece quelli che hanno visto negarsi la richiesta d'asilo nello stesso periodo, mentre soltanto al 5% degli immigrati è stata concessa la protezione umanitaria. Tutte domande che, riferiscono gli avvocati dell'Asgi, potrebbero portare a un'ondata di ricorsi in quanto presentate prima dell'entrata in vigore della nuova legge.



La preoccupazione dei prefetti è che le città italiane possano riempirsi di individui e famiglie senza fissa dimora, con Caritas e associazioni di volontariato incapaci di far fronte all'ingente domanda di vitto e alloggio per senzatetto. I migranti respinti sarebbero in teoria destinati al rimpatrio nel loro Paese d'origine, ma nella pratica mancano gli accordi e si rischia di alimentare la platea dei clandestini.