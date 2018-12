Chiude il centro d’accoglienza a Como, una volontaria: "Ora i migranti sono più fragili e pericolosi"

A Como chiude un altro centro temporaneo di accoglienza che dal 2016 ospitava fino a duecento persone. Le unità abitative provvisorie, stando alle disposizioni del Viminale, sono state portate via e gli abitanti del campo ora sono costretti in strada. Molti provano ad attraversare la frontiera con la Svizzera ma all’arrivo a Chiasso la polizia li rimanda indietro.



“In questo modo lo Stato li rende più fragili e quindi più pericolosi”, ha spiegato Marta Pezzati di “Como Accoglie”. “Dormo in strada o in case abbandonate, quando riesco”, ha raccontato un ragazzo che prima viveva nel campo e che conduce le telecamere di “Quarta Repubblica” in un vecchio padiglione ospedaliero abbandonato diventato il rifugio di molti migranti: qui i letti o presunti tali hanno barriere per proteggersi dai morsi dei topi durante la notte.