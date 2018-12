Decreto Sicurezza, più clandestini per strada

“Hanno accettato il mio asilo, stavo in un centro, sono sempre andato a scuola. Ora sono per strada”. A parlare è un ragazzo del Gambia, che dopo l'entrata in vigore del Decreto Sicurezza, si ritrova clandestino e quindi non ha più diritto alla permanenza in una delle strutture dedicate. Come lui, secondo le stime, sono destinati a finire in strada altre 40mila persone. Rimane all'interno degli SPRAR solo chi ha già ricevuto l’accettazione sulla propria richiesta di asilo, tutti gli altri non hanno alternative alla vita per strada. “Sto aspettando una risposta, ma nessun italiano aiuta noi immigrati”.