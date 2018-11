Crotone, 24 migranti via dal Cara per effetto del decreto Sicurezza

Ventiquattro migranti, in possesso del permesso umanitario, hanno dovuto lasciare il Cara di Isola Capo Rizzuto a seguito di un provvedimento della prefettura di Crotone in ottemperanza al dl Sicurezza. Quattro di loro, tra cui una bimba di 5 mesi, saranno ospitati in una struttura della Croce rossa. I rifugiati, che avevano inscenato una protesta pacifica per non abbandonare il centro, sono stati poi fatti salire su un bus per Crotone.