Como, Caritas contesta: "Il centro di accoglienza serve"

Sono iniziate le operazioni di smantellamento del centro di accoglienza di Como. Gli ultimi migranti sono già stati spostati in altre città, una vittoria per Matteo Salvini che rivendica: "Il governo sta passando dalle parole ai fatti. Basta accogliere". Il campo è arrivato a ospitare fino a quattrocento persone, veniamo a sapere dal servizio di Stasera Italia in onda su Rete 4, diventate molte meno negli ultimi mesi anche grazie a una diminuzione degli sbarchi, secondo il governo. Intervistato, il direttore della Caritas di Como Roberto Bernasconi smentisce però queste affermazioni rispondendo che di migranti ne arrivano ancora e la situazione passa sotto silenzio.