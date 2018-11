Migranti, spesa pro capite per l'accoglienza da 19 a 26 euro

Potrà oscillare da 19,33 a 26 euro circa la spesa pro capite giornaliera per l'accoglienza dei migranti. E' questa la cifra indicata nel documento messo a punto dal Viminale con Anac. In precedenza il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aveva annunciato il taglio dei 35 euro attuali. La cifra varia a seconda del numero di immigrati ospitati nei centri. Il documento sarà presentato il 7 novembre in un tavolo ad hoc presieduto dal vicepremier.