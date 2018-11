È ancora il caos a Roma, dopo lo sgombero del centro d’accoglienza Baobab demolito dalle ruspe alcune settimane fa. Gli abitanti del campo, di cui molti stranieri e alcuni italiani, non hanno ancora trovato una sistemazione e sono costretti a dormire in strada. Nonostante i controlli delle forze dell’ordine - molti sono stati mandati via poiché in possesso di regolari documenti - l’illegalità e il degrado sembrano aumentare proprio a causa della mancanza di pianificazione prima delle operazioni di sgombero. Andrea Costa, responsabile di Baobab, ai microfoni di “Stasera Italia” in onda su Rete 4 ha attaccato il ministro dell’Interno Salvini che aveva premuto per questa operazione: “Questa me la chiama sicurezza?"