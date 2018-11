Sgombero a Roma, il responsabile di Baobab Experience: “Dopo le ruspe bisogna trovare un posto per farli dormire”

“C’era una trattativa con il comune, non ci aspettavamo uno sgombero così immediato”. A parlare a "Matrix" è Andrea Costa, coordinatore di Baobab Experience. Il responsabile del centro di accoglienza umanitario di Roma si è detto sorpreso da questa rapidità ma dalle sue parole traspare l’amarezza e la preoccupazione per l’immediato futuro delle oltre 100 persone che il presidio accoglieva: “Dobbiamo trovare un giaciglio per farli dormire. Riapriremo le trattative con il comune e le forze dell’ordine: non si lasciano più di 100 persone che hanno diritto all’accoglienza in mezzo alla strada così”, ha dichiarato.



Costa ha poi precisato, lanciando una frecciata al ministro dell’Interno Matteo Salvini che “Una ruspa non può nascondere il vuoto dell’accoglienza che c’è, né le politiche sbagliate sull’immigrazione di questa città, di questo Paese e dell’Europa tutta”. Infine, sulla possibilità che nel campo potessero esserci dei delinquenti precisa: “Siamo accanto a una stazione, c’è di tutto. Ma non è nostro compito sorvegliare le aree limitrofe, quello è il lavoro delle forze dell’ordine”.