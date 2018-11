13 novembre 2018 17:26 Migranti, sgomberato il presidio Baobab a Roma: via 200 persone | Il Viminale: presto nuovi interventi Salvini: "Stop allʼillegalità. Siamo passati dalle parole ai fatti". I coordinatori del centro: "Eʼ una vergogna che le questioni sociali si risolvano con polizia e ruspe"

Le autorità hanno disposto lo sgombero della struttura di Baobab Experience a Roma, nei pressi della stazione Tiburtina. All'interno della tendopoli, già evacuata altre volte in passato, erano presenti circa 200 migranti. Al temine delle operazioni verranno rimosse le tende e l'area sarà bonificata. "Le questioni sociali a Roma si risolvono così: con polizia e ruspa. Una vergogna infinita per questa città", ha dichiarato l'associazione.

I responsabili dell'operazione hanno poi provveduto a identificare i migranti che si trovavano nel presidio di piazzale Maslax e a portare quelli senza documenti all'ufficio immigrazione per il fotosegnalamento. Il presidio è stato circondato dai blindati, secondo quanto hanno raccontato gli attivisti, le forze di polizia hanno "sigillato" i punti di ingresso non consentendo a nessuno di entrare e uscire dall'insediamento, poi una sessantina di persone sono state fatte salire su due bus e accompagnate all'ufficio immigrazione di via Patini, mentre si attendono altri trasferimenti.



Salvini: "Stop all'illegalità" - Matteo Salvini ha commentato così lo sgombero: "Zone franche, senza Stato e legalità, non sono più tollerate. L'avevamo promesso e lo stiamo facendo. E non è finita qui. Dalle parole ai fatti". Dopo lo sgombero del centro Baobab a Roma, il ministro dell'Interno, ha poi annunciato altre iniziative dello stesso tipo: "Ne faremo altri, usando criteri oggettivi: quattro per edifici pericolanti e 23 perché hanno iniziative giudiziarie in corso. Non ci fermeremo: intendiamo passare dalle parole ai fatti". Il vicepremier ha poi sottolineato: "Ordine e sicurezza. Vogliamo riportare la legalità a Roma quartiere per quartiere".

Il Campidoglio: "Accolte 75 persone in una settimana" - Da parte sua, il Campidoglio ha fatto sapere che 75 migranti del presidio sono stati accolti nell'ultima settimana dal Comune. Il personale della sala operativa sociale del Comune stesso, che da febbraio 2017 ha un presidio fisso nel campo alle spalle della Tiburtina, è ancora presente in zona e anche in via Patini, all'ufficio immigrazione della questura, per dare accoglienza ai migranti sgomberati.



Baobab: "Una vergogna" - "A questo punto un centinaio di persone rimarrà per strada", ha detto Andrea Costa, coordinatore di Baobab Experience. "E' il 22esimo sgombero di questo campo, ma temo che questa volta la chiusura sia definitiva. Il Campidoglio a 5 stelle non è diverso né dai precedenti né dalla Lega".