Migranti, due giudici (uno di Catania, l'altro di Roma) contro il decreto Paesi sicuri | Il governo va avanti

"Una sentenza chiarissima", per il Pd. A cui il centrodestra reagisce rabbiosamente, Lega in testa. "Per colpa di alcuni giudici comunisti che non applicano le leggi, il Paese insicuro ormai è l'Italia. Ma noi non ci arrendiamo!", accusa il vice premier Matteo Salvini. Simile la reazione che proviene da Fratelli d'Italia, partito della premier. "Le toghe rosse tornano a colpire", attacca il vice capogruppo a Palazzo Madama Salvo Sallemi, secondo cui "vorrebbero aggirare" il decreto "contravvenendo così alla richiesta degli elettori italiani di avere più sicurezza nelle proprie città", mentre per il capogruppo alla Camera, Tommaso Foti, "la decisione dei giudici del Tribunale di Catania appare perseguire l'unico fine di ostacolare qualsiasi azione volta a contrastare l'immigrazione illegale di massa, nonché a rendere difficili, se non impossibili, i rimpatri di chi entra illegalmente in Italia".