"Le spese per i migranti in Albania sono troppo alte?, hanno chiesto i giornalisti al ministro. "È necessario migliorare l'appropriatezza della spesa complessiva: oggi il ministero dell'Interno spende 1,7 miliardi per l'accoglienza di persone che nel 60-70% dei casi, ed è una stima prudente, vedranno bocciate le loro domande di protezione internazionale", ha dichiarato Matteo Piantedosi. "Per il trasferimento dei migranti in Albania - ha sottolineato il ministro - è stata usata una nave della Marina Militare che ha comunque dei costi di esercizio, non è che sta ferma in un garage, e questi costi andrebbero detratti nel conto. Ed hanno un loro costo i trasferimenti di migranti che facciamo tutti i giorni in tutta Italia".



"Decreto per evitare elusione espulsioni" "La normativa approvata oggi serve a dirimere un'annosa questione: serve a cercare un'accelerazione della procedura, per fare in modo che il ricorso alla richiesta di protezione non sia per la gran parte strumentalizzato per eludere il sistema delle espulsioni. Cioè rimango per anni bloccando la possibilità di essere valutato in tempi ragionevoli e destinato all'espulsione".