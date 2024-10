Migranti rientrati in Italia, Salvini: "Se uno di loro stupra paghino i giudici'

Pd: "Servizio pubblico trasformato in megafono del governo" - "Ancora una volta TeleMeloni mette il suo timbro, trasformando il servizio pubblico in un megafono unilaterale del governo. Siamo indignati e preoccupati per l'intervista rilasciata dal ministro Matteo Salvini durante l'edizione serale del TG1. In un contesto in cui si dovrebbe garantire pluralismo ed equilibrio informativo, è inaccettabile che un ministro della Repubblica abbia avuto la possibilità di esprimersi per oltre 4 minuti con un discorso esplicitamente politico e non istituzionale". Così i componenti del Pd della commissione di vigilanza.