Migranti, bambina di 11 anni arrovata da sola su una barca a Lampedusa

La barca, secondo il racconto fatto dalla bambina, è affondata a causa di una tempesta. La piccola, unica sopravvissuta dei 45 a bordo, è stata recuperata in mare dal veliero della ong Compass collective, che era in zona per un altro intervento, alle 3:20 della notte. La naufraga si teneva a galla grazie a una camera d'aria e a un giubbotto di salvataggio. E' giunta a Lampedusa alle 6.