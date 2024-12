Decreto Flussi passa anche al Senato con la fiducia: il provvedimento è legge

Via libera al Senato al voto sul ddl di conversione in legge del decreto Flussi, sul quale il governo aveva posto la questione di fiducia. Il provvedimento, che era già stato approvato alla Camera, riceve l'ok definitivo con 99 sì, 65 no e un astenuto. Cambiano dunque le regole per l'ingresso e il soggiorno dei lavoratori stranieri in Italia, in particolare stagionali, badanti e colf. La lista dei paesi di origine sicuri sarà definita per legge e non più per decreto ministeriale. Inoltre ci sarà lo spostamento delle competenze sui ricorsi in materia di respingimento dalle sezioni immigrazione alle corti d'appello. Sempre nello stesso decreto sono state inserite la secretazione degli appalti per l'affidamento a paesi terzi di mezzi per il controllo delle frontiere e la stretta sui ricongiungimenti familiari.