Migranti, Meloni-Orban: "Contro traffico esseri umani facilitare rimpatri"

Sul nodo migranti Giorgia Meloni e il primo ministro ungherese Viktor Orban hanno "condiviso l'urgenza di un quadro giuridico aggiornato per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri dall'Unione europea, con particolare attenzione al consolidamento del concetto di Paesi di origine sicuri". E' quanto afferma una nota congiunta dei due capi di governo, in cui si auspica un "rafforzamento della cooperazione con i Paesi di origine e di transito per affrontare le cause profonde e combattere il traffico e la tratta di esseri umani, al fine di prevenire perdite di vite e le partenze irregolari".