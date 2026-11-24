A rubarli, spiegano dai supermercati, "sono sempre gli stessi. Sono furti su commissione. Gli sbandati che entrano e riescono a portarli via non li adoperano sicuramente, e nemmeno le badanti alle quali poi siamo certi che li rivendano. Mica hanno tutte le dentiere". E aggiungono: "Le badanti dovrebbero acquistarli per le persone che assistono, ma comprandoli al mercato nero a metà prezzo o anche meno, possono tenersi in tasca qualche euro rispetto a quanto poi chiedono quando presentano il conto della spesa".