Mestre, la trovata dei supermercati contro i furti: scatole di tonno finte, confezioni accanto alle casse e prodotti in armadietti blindati
I direttori dei negozi: "Colpi su commissione". E diversi articoli, anche di poco valore, finiscono sotto chiave
© Istockphoto
"Per l'acquisto di questo tonno rivolgersi alle casse". È la scritta che si sono trovati davanti gli avventori di un supermercato in zona Mestre (Venezia) che volevano semplicemente comprare del tonno in scatola. A volte le confezioni sono presenti, ma finte, con l'avviso di "consegnarla alla cassa per avere il tuo prodotto". Come riporta Il Gazzettino, il tonno e altra merce sarebbero finiti sul mercato nero, venduti dalle badanti nella zona di Corso del Popolo.
Non solo tonno
Ad alimentare il mercato nero non sarebbe solo il tonno, secondo il quotidiano locale. Tra i prodotti più "attenzionati" dai ladri ci sono il grana (che in alcuni supermercati viene ora confezionato in scatole antitaccheggio) e il salmone (le cui confezioni vengono collocate accanto alle casse). Altra merce viene custodita in armadietti blindati, posizionati all'inizio delle corsie. E se si vuole comprare qualcosa? Si chiede l'intervento dell'addetto, che apre l'armadietto e ti dà il prodotto.
"Oltre agli alimenti, sono finiti sotto chiave anche bottiglie di gin da 20 euro, confezioni di caffè di note marche, rasoi e... prodotti per la pulizia delle protesi dentali. Tanti gli articoli dai prezzi contenuti (da 2 a 9 euro), che finirebbero - spiega Il Gazzettino - nel circuito della rivendita illegale, a prezzi dimezzati.
"Sono furti su commissione"
A rubarli, spiegano dai supermercati, "sono sempre gli stessi. Sono furti su commissione. Gli sbandati che entrano e riescono a portarli via non li adoperano sicuramente, e nemmeno le badanti alle quali poi siamo certi che li rivendano. Mica hanno tutte le dentiere". E aggiungono: "Le badanti dovrebbero acquistarli per le persone che assistono, ma comprandoli al mercato nero a metà prezzo o anche meno, possono tenersi in tasca qualche euro rispetto a quanto poi chiedono quando presentano il conto della spesa".