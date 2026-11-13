Furti d'auto, i modelli più "amati" dai ladri in Italia

A doversi preoccupare non sono solo i proprietari delle tradizionali citycar. Negli ultimi anni anche Suv e crossover sono diventati particolarmente presenti nelle statistiche nazionali. Tra i modelli più "ricercati" dai ladri troviamo Jeep Renegade, Fiat 500X, Range Rover Evoque, Jeep Compass e Peugeot 3008. Con 2.192 furti nel 2024, la Jeep Renegade risulta il Suv più rubato. Alle sue spalle si posiziona la Fiat 500X con 2.168 episodi, mentre Range Rover Evoque registra 1.634 furti. Le ultime due nella classifica, la Jeep Compass e Peugeot 3008, hanno fato registrare rispettivamente 748 e 737 furti.