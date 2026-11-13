Furti d'auto, i modelli più "amati" dai ladri in Italia
In cima alla classifica delle auto più rubate c'è la Fiat Panda, seguita sul podio da Fiat 500 e Lancia Ypsilon. A incidere sono la disponibilità di ricambi e la grande diffusione sulle strade
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Con 13.311 furti subiti nel 2024, la Fiat Panda conquista il primo posto. Al secondo posto di questa "amara" classifica, con 5.254 furti, si posiziona invece la Fiat 500 seuita subito dalla Lancia Ypsilon, a quota 5.048. Nonostante sia uscita da tempo dai listini delle nuove automobili, la Fiat Punto continua ad avere un "sex appeal" che la fa posizionare al quarto posto, con 4.295 furti. Anche l'Alfa Romeo Giulietta continua a essere apprezzata nel mercato dell'usato, il che la colloca al quinto posto con 3.606 furti, seguita subito dopo dalla Fiat 500L, che "taglia il traguardo" con 3.452 episodi registrati.
A stilare questa classifica è LoJack Italia nel suo Dossier Furti Veicoli 2025, basato sui dati del Ministero dell'Interno relativi al 2024. La top ten è poi completata dalla Smart Fortwo (con 2.150 furti), Citroën C3 (con 1.917 furti) e Volkswagen Golf (1.608 casi registrati). Infine, all'ultima posizione, troviamo la Ford Fiesta con 1.496 furti.
Cosa hanno in comune le auto più rubate?
Non è necessariamente il prezzo di acquisto della vettura ad attrarre i ladri. Uno dei fattori principali è rappresentato dal mercato dei ricambi. Un'automobile molto diffusa può avere una domanda elevata di componenti, rendendo economicamente interessante la commercializzazione illegale di parti meccaniche, elettroniche e di carrozzeria. Un altro elemento è rappresentato dal valore commerciale del veicolo: alcune automobili vengono sottratte per essere rivendute, mentre altre possono essere destinate allo smontaggio oppure ai circuiti di ricettazione.
Anche la diffusione geografica ha la sua importanza. Su un modello raro si ha più difficoltà nel trovare pezzi di ricambi, cosa invece molto più facile nelle vetture preenti in milioni di esemplari. Bisogna anche considerare l'evoluzione tecnologica. I sistemi elettronici hanno migliorato la sicurezza, ma hanno anche introdotto nuove tipologie di vulnerabilità che richiedono strumenti di protezione sempre più aggiornati.
La mappa dei furti d'auto
La distribuzione geografica dei furti mostra una forte concentrazione in cinque regioni, che insieme raccolgono circa il 78% dei casi nazionali. Secondo il Dossier LoJack 2025, in testa c'è la Campania (31.428 furti), seguita da Lazio (24.153), Sicilia (19.622), Puglia (16.013) e Lombardia (14.694). Quest'ultima conferma che il fenomeno coinvolge anche il Nord, spinta dall'alta densità urbana. A livello provinciale, l'Indice della Criminalità 2026 del Sole 24 Ore (su dati 2025) segnala criticità a Foggia, Napoli, Barletta-Andria-Trani, Catania e Roma, distinguendo sempre tra numeri assoluti e incidenza sulla popolazione.
Non solo le utilitarie
A doversi preoccupare non sono solo i proprietari delle tradizionali citycar. Negli ultimi anni anche Suv e crossover sono diventati particolarmente presenti nelle statistiche nazionali. Tra i modelli più "ricercati" dai ladri troviamo Jeep Renegade, Fiat 500X, Range Rover Evoque, Jeep Compass e Peugeot 3008. Con 2.192 furti nel 2024, la Jeep Renegade risulta il Suv più rubato. Alle sue spalle si posiziona la Fiat 500X con 2.168 episodi, mentre Range Rover Evoque registra 1.634 furti. Le ultime due nella classifica, la Jeep Compass e Peugeot 3008, hanno fato registrare rispettivamente 748 e 737 furti.