Los Angeles, Suv perde il controllo e travolge pedoni a North Hollywood: 3 morti | Video
La vettura ha perso il controllo finendo contro un food truck davanti a una stazione della metropolitana. La dinamica è al vaglio della polizia
Un Suv bianco ha travolto diversi pedoni a North Hollywood, Los Angeles. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi, che hanno dichiarato morte sul colpo tre persone. Altre tre, tra cui l'uomo al volante, sono invece state portate in pronto soccorso e sarebbero in gravi condizioni. Le cause e la dinamica dell'incidente sono ora al vaglio del dipartimento di polizia di Los Angeles, che ha già iniziato a setacciare le telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l'accaduto.
La dinamica delll'incidente e le vittime
L'allarme è scattato intorno alle 17.55 di martedì (ora locale), quando un'auto di grossa cilindrata ha perso il controllo uscendo dalla carreggiata e finendo contro un food truck parcheggiato di fronte a una stazione della metropolitana. Tre pedoni sono stati dichiarati morti sul colpo dopo che il 118 ha accertato che non fosse più possibile prestare loro soccorso medico. Tra le vittime, secondo quanto riferito dalla sindaca di Los Angeles Karen Bass, ci sarebbero anche venditori ambulanti. Almeno altri tre pazienti sono invece stati trasferiti in condizioni critiche negli ospedali locali.
© Afp
Chi era alla guida dell'auto
Alla guida del Suv coinvolto, secondo quanto ricostruito dalla polizia di Los Angeles, ci sarebbe stato un uomo sulla sessantina, anche lui ricoverato in pronto soccorso. L'uomo, estratto dal veicolo di forza, era cosciente ma in evidente stato di shock. Come mostrano diverse riprese aeree del luogo dell'incidente, una lunga fila di detriti è rimasta disseminata lungo il marciapiede su cui l'auto ha travolto i passanti.