Los Angeles, Suv perde il controllo e travolge pedoni a North Hollywood: 3 morti | Video

Un Suv bianco ha travolto diversi pedoni a North Hollywood, Los Angeles. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi, che hanno dichiarato morte sul colpo tre persone. Altre tre, tra cui l'uomo al volante, sono invece state portate in pronto soccorso e sarebbero in gravi condizioni. Le cause e la dinamica dell'incidente sono ora al vaglio del dipartimento di polizia di Los Angeles, che ha già iniziato a setacciare le telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l'accaduto.