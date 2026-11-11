Incidente mortale sulla A29 Palermo-Mazara: scende dall'auto e viene travolto da un furgone

Un uomo è morto travolto da un furgone dopo essere sceso dalla propria vettura lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra gli svincoli di Partinico e Balestrate. Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe accostato l'automobile sul ciglio della carreggiata e sarebbe scesa dal mezzo per motivi ancora in corso di accertamento. In quel momento è sopraggiunto un furgone che l'ha colpita in pieno.