Almeno quattro persone sono morte e quasi 90 sono rimaste ferite in seguito allo scontro tra due treni a sud della capitale egiziana, Il Cairo. Lo hanno riferito le autorità. L'incidente è avvenuto nel distretto di al-Ayyat, nella provincia di Giza, a circa 52 chilometri dal Cairo. Secondo il ministero dei Trasporti, un treno diretto verso la provincia sud-occidentale di Fayoum si è schiantato contro la parte posteriore di un altro convoglio diretto nella provincia meridionale di Assuan. Il ministero della Salute ha comunicato che almeno quattro persone hanno perso la vita e altre 88 sono rimaste ferite.
L'incidente ferroviario di Giza
Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha ordinato alle autorità statali di indagare per accertare il prima possibile le responsabilità dell'incidente e verificare eventuali negligenze. In un messaggio pubblicato su X, Al Sisi ha detto di seguire da vicino le conseguenze dell'incidente ferroviario, esprimendo le sue più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e augurando una pronta guarigione ai feriti. Squadre di emergenza e gru sono state inviate sul luogo dello scontro per rimuovere i detriti e ripristinare il servizio ferroviario secondo il normale orario nel più breve tempo possibile, ha dichiarato l'Autorità ferroviaria egiziana.
Secondo quanto comunicato dalle Ferrovie nazionali d'Egitto (Enr) il treno numero 134, un servizio Tahya Misr in viaggio da Giza a Fayoum, si è scontrato con la parte posteriore del treno numero 2010, in viaggio dal Cairo ad Assuan. L'incidente si è verificato tra le stazioni di Kafr Ammar e Al Raqqa. L'impatto tra i due convogli ha causato il deragliamento e il ribaltamento di quattro vagoni, bloccando il traffico ferroviario sulla linea dell'Alto Egitto in entrambe le direzioni.
Il ministro della Salute e della Popolazione, Khaled Abdel-Ghaffar, ha riferito che 52 ambulanze hanno partecipato alle operazioni di soccorso ed evacuazione ed ha ordinato alle strutture sanitarie dei governatorati di Giza e Beni Suef di intensificare i propri sforzi per garantire tutti i servizi medici e di soccorso necessari.
L'Enr ha inviato sul posto squadre di emergenza e gru per rimuovere i vagoni danneggiati e spostare le carrozze rimanenti, lavorando per ripristinare il servizio sulla linea ferroviaria Cairo-Assuan in entrambe le direzioni. Il ministero della Solidarietà sociale ha incaricato i funzionari della Protezione sociale di coordinarsi con la direzione di Giza e le squadre di soccorso della Mezzaluna rossa egiziana, al fine di fornire supporto sul luogo dell'incidente.