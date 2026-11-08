Almeno quattro persone sono morte e quasi 90 sono rimaste ferite in seguito allo scontro tra due treni a sud della capitale egiziana, Il Cairo. Lo hanno riferito le autorità. L'incidente è avvenuto nel distretto di al-Ayyat, nella provincia di Giza, a circa 52 chilometri dal Cairo. Secondo il ministero dei Trasporti, un treno diretto verso la provincia sud-occidentale di Fayoum si è schiantato contro la parte posteriore di un altro convoglio diretto nella provincia meridionale di Assuan. Il ministero della Salute ha comunicato che almeno quattro persone hanno perso la vita e altre 88 sono rimaste ferite.