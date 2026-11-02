Spagna, dopo gli ultimi due incidenti ferroviari alta velocità in crisi: tornano riunioni online e voli

Nel primo trimestre 2026, i treni Ave della statale Renfe e delle altre compagnie private hanno trasportato poco più di otto milioni di passeggeri, pari al 21% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo i dati della Commissione nazionale dei mercati e concorrenza (Cnmc) spagnola. Le imprese stanno, infatti, sostituendo sempre più i viaggi in alta velocità con riunioni in videoconferenza o spostamenti in aereo. Lo conferma l'aumento del 4,2% dei passeggeri registrato nei primi nove mesi del 2026 sul ponte aereo Barcellona-Madrid. In aumento anche i collegamenti Madrid-Siviglia e Madrid-Malaga che hanno registrato un'impennata del 20%. I vettori stanno adeguando la loro offerta alla situazione: Vueling, per esempio, ha ripristinato il collegamento aereo Barcellona-Madrid e aggiunto quasi 3mila posti (2.800, per la precisione) sulle rotte verso Siviglia e Malaga. Iberia e Air Europa hanno potenziato i collegamenti fra Madrid e l'Andalusia. Secondo un'indagine della Confederazione spagnola delle agenzie di viaggio (Ceav), il 70% degli operatori denuncia ripercussioni economiche negative sui viaggi aziendali.