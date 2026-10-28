Fonti del governo spagnolo e della Castiglia-La Mancia hanno definito l'incidente ferroviario di questa mattina "molto grave" e hanno avvertito che il bilancio potrebbe essere superiore a quello della tragedia ferroviaria di Adamuz, dove il 18 gennaio scorso lo scontro tra un treno Iryo e un Alvia provocò 46 morti e oltre 120 feriti. Le prime analisi tecniche puntano a un possibile errore umano. Un guasto al sistema di sicurezza avrebbe provocato il fermo di circa otto treni nella zona. Dopo il ripristino della circolazione, sarebbe stato dato per errore al treno Renfe l'ordine di ripartire, nonostante il convoglio Iryo fosse ancora fermo sulla linea. Il Renfe avrebbe quindi tamponato l'Iryo a una velocità ancora da accertare. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.