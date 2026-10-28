Dramma in Spagna per uno scontro tra treni avvenuto vicino a Toledo: i morti sono almeno 10, ma secondo alcuni media potrebbero essere quasi 40. L'incidente tra le località di Los Yebenes e Urda poco dopo le 9 di mercoledì 28 ottobre, tra un treno alta velocità della Renfe partito un'ora prima da Madrid (con destinazione Siviglia) e un convoglio della Iryo che circolava in senso opposto. Testimoni oculari, citati da El Paìs, riferiscono della presenza di diverse vittime, "numerosi feriti" e dell'arrivo dei soccorsi. Due delle carrozze coinvolte sono uscite dai binari e sono precipitate lungo una scarpata.
Lo scontro
Stando alle prime ricostruzioni, il treno Ave potrebbe avrebbe colpito la parte posteriore del treno Iryo, causando il deragliamento di due vagoni di quest'ultimo. Adif, l'ente gestore delle infrastrutture ferroviarie, ha sospeso la circolazione sulla linea ad alta velocità tra Madrid e l'Andalusia. Per il grave incidente è stato attivato il protocollo di protezione civile, con numerose squadre dei vigili del fuoco e ambulanze dei servizi sanitari accorsi sul posto.
Errore umano
Fonti del governo spagnolo e della Castiglia-La Mancia hanno definito l'incidente ferroviario di questa mattina "molto grave" e hanno avvertito che il bilancio potrebbe essere superiore a quello della tragedia ferroviaria di Adamuz, dove il 18 gennaio scorso lo scontro tra un treno Iryo e un Alvia provocò 46 morti e oltre 120 feriti. Le prime analisi tecniche puntano a un possibile errore umano. Un guasto al sistema di sicurezza avrebbe provocato il fermo di circa otto treni nella zona. Dopo il ripristino della circolazione, sarebbe stato dato per errore al treno Renfe l'ordine di ripartire, nonostante il convoglio Iryo fosse ancora fermo sulla linea. Il Renfe avrebbe quindi tamponato l'Iryo a una velocità ancora da accertare. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.
Farnesina attivata
Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, segue "con profonda preoccupazione le notizie del tragico scontro tra due treni avvenuto a Toledo, in Spagna, che ha provocato vittime e feriti". Come ha scritto Tajani su X, "il nostro Consolato Generale a Madrid è al lavoro per verificare l'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani e fornire tutta l'assistenza necessaria. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, ai feriti, al re Felipe VI, al governo e a tutto il popolo spagnolo, cui esprimo la mia vicinanza in questo terribile momento di dolore".