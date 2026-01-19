Non solo l'Andalusia: da Eschede a Viareggio, le altre tragedie ferroviarie in Europa

Il deragliamento di due treni ad alta velocità nel Comune di Adamuz (Cordova), in cui almeno 39 persone sono morte e circa 100 sono rimaste ferite, è il quarto incidente ferroviario più mortale in Spagna, a quanto ricostruisce l'agenzia Efe. Ma non è stato, a meno di un drammatico e drastico innalzamento del numero delle vittime, il più pesante registrato in Europa nel dopoguerra.