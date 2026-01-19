Stragi ferroviarie, le 10 peggiori al mondo per numero di vittime

© Afp
Dallo Sry Lanka all'Italia gli incidenti più gravi dell'ultimo secolo lungo i binari
L'incidente ferroviario in Spagna, nella regione dell'Andalusia, richiama alla memoria altre stragi sui binari, accadute nel mondo, nell'ultimo secolo. Ecco la classifica dei 10 incidenti che hanno coinvolto treni, con il maggior numero di vittime, in base ai bilanci ufficiali e alle stime più accreditate.
1) In Sri Lanka, a Peraliya, il 26 dicembre 2004, almeno 1.700 morti. Il treno Ocean Queen Express fu travolto dallo tsunami causato dal terremoto dell'Oceano Indiano. È il più grave disastro ferroviario di sempre.
2) In Romania, a Ciurea, il 13 gennaio 1917, tra i 600 e i mille morti. Un treno carico di profughi e soldati deragliò a causa di un guasto ai freni. Il bilancio esatto non fu mai confermato a causa del caos della Prima Guerra Mondiale.
3) In Francia, a Saint-Michel-de-Maurienne, il 12 dicembre 1917, almeno 700 morti. Un treno che trasportava soldati dal fronte italiano deragliò a causa dell'eccessivo peso e dell'insufficienza dei freni in una forte pendenza.
4) In India, a Bihar, il 6 giugno 1981, tra i 500 e gli 800 morti. Un treno passeggeri precipitò nel fiume Bagmati dopo essere stato colpito da un ciclone. Molti corpi non furono mai recuperati.
5) In Messico, a Guadalajara, il 22 gennaio 1915, almeno 600 morti. Durante la rivoluzione messicana, un treno di civili perse il controllo in discesa, deragliando in un canyon.
6) In Russia, a Ufa, il 4 giugno 1989, tra i 575 e i 645 morti. Un'esplosione di gas naturale, causata da una perdita in una conduttura vicina, investì due treni che si incrociavano proprio in quel momento.
7) In Italia, a Balvano (Potenza), il 3 marzo 1944, tra i 520 e i 600 morti. La più grande tragedia ferroviaria italiana: un treno merci carico di passeggeri clandestini si fermò in una galleria. L'uso di carbone di scarsa qualità produsse monossido di carbonio, uccidendo quasi tutti per asfissia.
8) In Spagna, a Torre del Bierzo, il 3 gennaio 1944, tra i 200 e i 500 morti. Una collisione tra tre treni, uno postale, uno merci e una locomotiva di manovra, all'interno di un tunnel provocò un incendio di grandi proporzioni.
9) In Etiopia, ad Awash, il 14 gennaio 1985, oltre 428 morti. Un treno deragliò su un ponte curvo sopra un burrone, probabilmente a causa dell'eccessiva velocità.
10) In Egitto, ad Al-Ayyat, il 20 febbraio 2002, 373 morti ufficiali. Un incendio divampò a bordo di un treno passeggeri. Le fiamme si propagarono rapidamente tra le carrozze mentre il convoglio era in corsa.