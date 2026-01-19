Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 6 minuti fa

GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Incidente ferroviario in Spagna, salgono a 39 le vittime del deragliamento di due treni

La tragedia è avvenuta all'altezza di Adamuz (Cordova)

19 Gen 2026 - 07:56
© Ansa

© Ansa

Si è ulteriormente aggravato il bilancio delle vittime del deragliamento che domenica alle 19:39 ha coinvolto due treni sulla linea dell'alta velocità Madrid-Andalusia: sono almeno 39 i corpi delle vittime recuperate fra le lamiere dei vagoni, segnalano i servizi di emergenza. La tragedia è avvenuta all'altezza di Adamuz (Cordova). Solo sul treno Iryo, diretto da Malaga a Madrid, ci sarebbero stati almeno 21 morti e 22 feriti, secondo fonti della compagnia, che ha messo a disposizione un numero per i familiari dei passeggeri (900001402). Anche Renfe ha attivato un numero verde per notizie sui passeggeri del treno Alvia. Sanchez: "Notte di profondo dolore". Meloni: "Grande tristezza, Italia vicina alla Spagna".

Ti potrebbe interessare

spagna
deragliamento
incidente ferroviario

Sullo stesso tema