Incidente ferroviario in Spagna, i sopravvissuti: "Soli, al buio e circondati da cadaveri"

Le parole della donna, ai microfoni dell'emittente pubblica spagnola Rtve, testimoniano i minuti di panico vissuti da chi era a bordo dei convogli coinvolti nell'incidente e di chi attendeva notizie da parte dei propri cari. "Mia figlia mi ha chiamata alle 19.45 piangendo, sconvolta, dicendo che il treno era deragliato. Al momento non c'era copertura. Sono venuta qui in stazione, direttamente all'ente di gestione ferroviario ma non sapevano nulla. Hanno chiamato il 112 e avvisato che c'era stato un incidente. Hanno cominciato a chiamare il macchinista del treno, i controllori, nessuno rispondeva. Quello che mi ha lasciato basita è che hanno chiuso l'ufficio e sono corsi via e ci hanno lasciato qui, senza notizie. Mi è sembrata una follia".