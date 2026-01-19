Logo Tgcom24
A "Mattino Cinque"

Incidente ferroviario in Spagna, Tajani: "Al momento non ci sono italiani coinvolti"

Il ministro degli Esteri a "Mattino Cinque" aggiorna sulla situazione in Andalusia

19 Gen 2026 - 10:06
© Da video

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani segue l'evoluzione del tragico incidente ferroviario avvenuto in Andalusia nella notte tra il 18 e il 19 gennaio.

A "Mattino Cinque", Tajani rassicura sulla situazione degli italiani coinvolti nell'incidente: "Al momento non abbiamo notizie di italiani coinvolti, comunque il console d'Italia è sul posto per verificare che non ci siano italiani coinvolti neanche tra i feriti", ha sottolineato.

Tajani ha aggiunto: "Al momento non abbiamo notizie di questo, ma erano talmente tante le persone che viaggiavano su quei treni che prima di dare notizie di questo è bene verificare - ha spiegato -. L'unità di crisi del Ministero degli Esteri è attiva per informare i cittadini che volessero informazioni. Esprimo la mia solidarietà e quella del governo alla popolazione spagnola. La Spagna è un Paese fratello e siamo vicini alle vittime di morti e feriti.

