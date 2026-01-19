La rete di alta velocità è dotata di sistemi di controllo automatico della velocità (Ertms e Asfa) e "sottoposta a manutenzione periodica costante", come ha ricordato il ministro dei Trasporti Oscar Puente, dopo il deragliamento di due treni ad Adamuz (Cordoba), che il 18 gennaio ha causato almeno 39 morti e oltre 100 feriti, dei quali 30 in gravi condizioni.