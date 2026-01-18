Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
In andalusia

Spagna, deragliano due treni: sette morti

Numerosi i feriti e le persone intrappolate tra le macerie

18 Gen 2026 - 22:41
© X

© X

Deragliano due treni in Spagna, le autorità segnalano almeno sette morti. Lo riportano fonti della Guardia Civil, citate dall'emittente pubblica Tve. Secondo i servizi di emergenza e le testimonianze dei passeggeri riportate dai media, ci sarebbero anche un centinaio di feriti, 25 gravie varie persone ancora intrappolate nei vagoni convolti nel deragliamento di un treno della compagnia Iryo partito da Malaga e diretto a Madrid Puerta de Atocha, e un convoglio della compagnia Alvia diretto a Huelva, in Andalusia

Leggi anche

Strage di Brandizzo, 24 gli indagati: cade l'ipotesi di omicidio volontario

Lisbona, deraglia funicolare: almeno 15 morti e 20 feriti

Carrozze ribaltate

 " Le ultime carrozze del treno Iryo diretto a Madrid sono deragliate, invadendo il binario opposto sul quale in quel momento circolava un treno della Renfe diretto a Huelva. L'impatto è stato terribile e ha provocato il ribaltamento delle prime due carrozze del treno della Renfe. Il numero delle vittime non può essere confermato in questo momento. La cosa fondamentale ora è soccorrere le vittime". Lo ha scritto su X il ministro dei Trasporti spagnolo Oscar Puente, riguardo al grave incidente ferroviario avvenuto questa sera vicino alla località di Adamuz, nella provincia di Cordova, dove sono deragliati due treni dell'alta velocità.

Ti potrebbe interessare

spagna

Sullo stesso tema