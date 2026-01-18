Spagna, deragliano due treni: sette morti

Numerosi i feriti e le persone intrappolate tra le macerie
© X
Deragliano due treni in Spagna, le autorità segnalano almeno sette morti. Lo riportano fonti della Guardia Civil, citate dall'emittente pubblica Tve. Secondo i servizi di emergenza e le testimonianze dei passeggeri riportate dai media, ci sarebbero anche un centinaio di feriti, 25 gravi, e varie persone ancora intrappolate nei vagoni convolti nel deragliamento di un treno della compagnia Iryo partito da Malaga e diretto a Madrid Puerta de Atocha, e un convoglio della compagnia Alvia diretto a Huelva, in Andalusia.
" Le ultime carrozze del treno Iryo diretto a Madrid sono deragliate, invadendo il binario opposto sul quale in quel momento circolava un treno della Renfe diretto a Huelva. L'impatto è stato terribile e ha provocato il ribaltamento delle prime due carrozze del treno della Renfe. Il numero delle vittime non può essere confermato in questo momento. La cosa fondamentale ora è soccorrere le vittime". Lo ha scritto su X il ministro dei Trasporti spagnolo Oscar Puente, riguardo al grave incidente ferroviario avvenuto questa sera vicino alla località di Adamuz, nella provincia di Cordova, dove sono deragliati due treni dell'alta velocità.