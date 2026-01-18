Spagna, deragliano due treni: sette morti

" Le ultime carrozze del treno Iryo diretto a Madrid sono deragliate, invadendo il binario opposto sul quale in quel momento circolava un treno della Renfe diretto a Huelva. L'impatto è stato terribile e ha provocato il ribaltamento delle prime due carrozze del treno della Renfe. Il numero delle vittime non può essere confermato in questo momento. La cosa fondamentale ora è soccorrere le vittime". Lo ha scritto su X il ministro dei Trasporti spagnolo Oscar Puente, riguardo al grave incidente ferroviario avvenuto questa sera vicino alla località di Adamuz, nella provincia di Cordova, dove sono deragliati due treni dell'alta velocità.