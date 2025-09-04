Lisbona, schianto dell’Elevador da Glória: manutenzione scaduta e dinamica che ha evitato una strage peggiore

A stretto giro, l'azienda Carris, responsabile del servizio, ha diramato una nota in cui dichiara che “non vi è stata alcuna interruzione del servizio di manutenzione” e che, a partire dal 1° settembre, è stato firmato un nuovo contratto attraverso procedura diretta con un'impresa specializzata. Secondo Carris, le operazioni di controllo si sono svolte regolarmente e la manutenzione straordinaria era stata effettuata nel 2022, con un intervento intermedio nel 2024. La società ha inoltre confermato che i protocolli giornalieri e settimanali erano attivi anche nei giorni precedenti al deragliamento. Tuttavia, fonti investigative hanno confermato che l'inchiesta dovrà accertare se le verifiche siano state eseguite correttamente e con quali criteri.