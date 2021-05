Funivia Stresa-Mottarone, precipita una cabina: 8 vittime, gravi 2 bambini

Facebook

Grave incidente alla funivia Stresa-Mottarone, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola: una cabina è caduta in uno dei punti più alti del percorso, in cui l'impianto corre più staccato da terra. Otto persone sono morte e due bambini sono stati portati dai soccorsi in ospedale a Torino in gravi condizioni.