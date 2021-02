Coppia morta in montagna davanti alla figlia di 5 anni, lanciata una raccolta fondi per sostenere la bambina: "Regaliamo a Martina un futuro"

Brescia, coppia muore cadendo in un dirupo davanti alla figlia di 5 anni Ansa 1 di 7 Ansa 2 di 7 Ansa 3 di 7 Ansa 4 di 7 Ansa 6 di 7 Ansa 7 di 7 Ansa 8 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una raccolta fondi per aiutare Martina, la figlia di Valeria Coletta, 35 anni, e Fabrizio Martino Marchi, 40 anni, morti in montagna, sulla Presolana, in provincia di Brescia, dopo essere caduti in un canalone per oltre duecento metri davanti agli occhi della bambina di 5 anni. "Regaliamo a Martina un futuro" è lo slogan scelto dagli amici della coppia per lanciare la campagna in rete, sul sito GoFundMe. In poche ore sono stati raccolti più di 10mila euro.