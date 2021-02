Sondrio, masso si stacca da montagna e colpisce auto: un morto

facebook

Un grosso masso staccatosi da una montagna a Civo, in provincia di Sondrio, ha travolto un auto uccidendo la persona che si trovava all'interno. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'automobilista. Ancora non si conoscono le generalità della vittima, e si attende l'autorizzazione alla rimozione del cadavere da parte della Procura.