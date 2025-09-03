Almeno 20 persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite nel deragliamento della funicolare di Gloria, a Lisbona. Secondo una prima ricostruzione, uno dei cavi che reggevano il mezzo avrebbe ceduto e il veicolo è precipitato andando a sbattere contro uno degli edifici adiacenti alle rotaie. La funicolare, che collega la parte bassa del centro della capitale portoghese con il Barrio Alto, è il mezzo di trasporto più utilizzato dai turisti. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e mezzi della Protezione Civile per estrarre i feriti dalle lamiere.