Almeno 20 persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite nel deragliamento della funicolare di Gloria, a Lisbona. Secondo una prima ricostruzione, uno dei cavi che reggevano il mezzo avrebbe ceduto e il veicolo è precipitato andando a sbattere contro uno degli edifici adiacenti alle rotaie. La funicolare, che collega la parte bassa del centro della capitale portoghese con il Barrio Alto, è il mezzo di trasporto più utilizzato dai turisti. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e mezzi della Protezione Civile per estrarre i feriti dalle lamiere.
La direttrice della Protezione civile, Margarida Castro Martins, ha riferito che tra i feriti due sono in condizioni critiche, cinque in condizioni lievi.
La zona centrale è molto frequentata anche da pedoni e avventori degli stabilimenti vicini. Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, sulla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica, ha espresso "profondo cordoglio", in particolare "per i morti e i feriti gravi".
L'Elevador da Gloria, in grado di trasportare fino a 42 persone, è uno dei simboli della città ed è molto popolare tra i turisti.
