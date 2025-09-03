Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
forse ha ceduto uno dei cavi che reggevano il mezzo

Lisbona, deraglia funicolare: almeno 20 morti e 20 feriti

La funicolare, che collega la parte bassa del centro della capitale portoghese con il Barrio Alto, è il mezzo di trasporto più utilizzato dai turisti

03 Set 2025 - 21:31

Almeno 20 persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite nel deragliamento della funicolare di Gloria, a Lisbona.  Secondo una prima ricostruzione, uno dei cavi che reggevano il mezzo avrebbe ceduto e il veicolo è precipitato andando a sbattere contro uno degli edifici adiacenti alle rotaie. La funicolare, che collega la parte bassa del centro della capitale portoghese con il Barrio Alto, è il mezzo di trasporto più utilizzato dai turisti. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e mezzi della Protezione Civile per estrarre i feriti dalle lamiere.

Leggi anche

Tragedia sul Monte Faito, si spezza il cavo di trazione della funivia: precipita la cabina | Quattro vittime e un ferito grave

La direttrice della Protezione civile, Margarida Castro Martins, ha riferito che tra i feriti due sono in condizioni critiche, cinque in condizioni lievi. 

La zona centrale è molto frequentata anche da pedoni e avventori degli stabilimenti vicini. Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, sulla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica, ha espresso "profondo cordoglio", in particolare "per i morti e i feriti gravi".

L'Elevador da Gloria, in grado di trasportare fino a 42 persone, è uno dei simboli della città ed è molto popolare tra i turisti.

Ti potrebbe interessare

lisbona
funicolare

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema