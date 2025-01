In Portogallo uno scontro fra due imbarcazioni sulla foce del Tago, a Lisbona, ha provocato nel pomeriggio di lunedì due feriti gravi e due dispersi, di cui sono riprese le ricerche alle prime ore di stamani. Lo scontro è avvenuto fra un catamarano che effettua servizio passeggeri e una piccola barca con a bordo sei pescatori che si dedicavano alla pesca di vongole. Le capitanerie di porto di Lisbona e Cascais hanno aperto indagini per appurare le cause dell'incidente.