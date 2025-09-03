La funicolare da Glória, una delle attrazioni simbolo di Lisbona

La funicolare da Glória, un vero e proprio simbolo di Lisbona, è molto più di un semplice mezzo di trasporto. Questo affascinante "ascensore" su rotaia è un pezzo di storia vivente che connette due mondi diversi e a quote differenti: il cuore pulsante della Baixa con il suggestivo Bairro Alto. Il suo percorso, lungo circa 265 metri, è breve ma intenso, caratterizzato da una pendenza che a piedi sarebbe faticosa. A bordo, si vive un'esperienza unica, osservando le strade acciottolate scorrere velocemente.