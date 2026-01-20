Stavano viaggiando insieme su uno dei due treni coinvolti nell'incidente. Lei, una bambina di sei anni, la sua mamma, il suo papà, suo fratello e un cugino. Sono tutti morti, tranne lei. La famiglia Zamorano Alvarez, questo il loro cognome, è stata distrutta nel giro di 20 secondi. Due agenti della squadra di salvataggio l'hanno trovata lì, in mezzo ai rottami. "Vagava da sola nella scena apocalittica" hanno riferito. Illesa, praticamente un miracolo. Per questo è riuscita a uscire da sola da uno dei vagoni anteriori del treno Alvia. La piccola è stata soccorsa, visitata e affidata ai nonni.