Treni deragliati, il padre e il figlio eroi che hanno salvato i feriti prima dei soccorsi

All'improvviso, il viaggio si interrompe bruscamente. Un colpo forte, una frenata secca. Tutto trema, ci sono passeggeri per terra. C'è chi piange, chi è ferito e chi chiede aiuto gridando. Intorno, il caos. Tavolini staccati e valige sparse per tutto il vagone. Passano alcuni minuti, sono le 19:53 e Francisco, che ha ancora il cellulare, decide di avvisare a casa. "Il treno ha avuto un incidente, credo che sia deragliato" si dente dire María José, moglie di Francisco e mamma di Victor. "Io e il ragazzo stiamo bene", aggiunge Francisco. La donna, che sta preparando uno spezzatino di carne con il riso, tira un sospiro di sollievo.